Au cœur du marché d'Apt, l'un des plus réputés de Provence

Au cœur des collines du Luberon, Apt est un typique village provençal de onze mille habitants. Il est célèbre pour son marché du samedi. Ce dernier est réparti sur toutes les rues de la vieille ville depuis le XVIe siècle. C'est l'un des plus grands et anciens marchés de la région. Il a été labellisé "Marché d'exception". Le marché d'Apt est réputé pour la qualité de ses produits. Il sent bon la Provence et attire chaque été des touristes du monde entier, venus dénicher le meilleur du terroir local. Les commerçants bataillent pour y avoir le meilleur emplacement. Notre équipe vous fait découvrir ce rendez-vous joyeux et patrimonial.