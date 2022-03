Au pays du jaguar, dans la région du Pantanal

Nous vous emmenons à la découverte de l'un des prédateurs terrestres les plus impressionnants, mais aussi les plus mystérieux. Sa mâchoire est plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Ce prédateur-né s'attaque à des animaux dangereux comme les crocodiles et règne sur la région équatoriale du Pantanal, au Brésil. Rapides et sauvages, les jaguars sont difficiles à approcher. L'une de nos équipes a pu en approcher au Brésil. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.