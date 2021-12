Au pensionnat de la Légion d'honneur

À Saint-Denis, au nord de Paris, se trouve un lycée pas comme les autres. L'établissement est un internat de filles dans lequel la révérence est de rigueur à l'arrivée de la proviseure, la surintendante. Il s'agit de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Elle a été créée pour permettre l'émergence d'une élite féminine en France. Elle a perdu de sa modernité de l'époque, mais la qualité d'enseignement y reste la même. La maison d'éducation de la Légion d'honneur est l'un des pensionnats les plus prestigieux et stricts de France. L'établissement a été créé en 1805 par Napoléon pour offrir une éducation aux filles de ses soldats les plus méritants. Ce lycée est 100% féminin et compte 500 élèves, évoluant dans un cadre majestueux, l'ancienne abbaye royale de la basilique de Saint-Denis. Seules les filles, petites-filles et arrière-petites-filles de médaillés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite sont acceptées dans ce lycée. Plongez dans son univers codifié, comme figé dans le temps, où l'on prône l'ordre, la tradition et l'excellence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.