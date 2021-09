Audrey Fleurot, singulière attraction

Audrey Fleurot est une femme entière qui ne cesse d'abolir des frontières pour vivre pleinement sa vie. La comédienne de théâtre est devenue l'un des visages récurrents de fictions télévisées à succès comme Kaamelott, Engrenages, Un village français, Le Bazar de la charité, et tout récemment HPI, qui a rassemblé 11 millions de téléspectateurs sur TF1. Un record pour une série française depuis 16 ans ! Spontanée, sans filtre et surtout atypique. Depuis sa plus tendre enfance, Audrey Fleurot n'est jamais passé inaperçue. Comment l'adolescente enrobée a su composer avec son physique et sa rousseur pour se faire apprécier des autres jusqu'à devenir un symbole glamour et sexy ? Comment choisit-elle ses rôles pour explorer le côté sombre personnalité ? Et comment assume-t-elle sa maternité sur les plateaux de tournage éloignés de son fils ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.