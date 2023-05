Autistes au travail, le pari gagnant

Clémence, Kader, Théo et les autres sont autistes. Ils sont tous des salariés de Biscornu, l'un des plus gros traiteurs d'Île-de-France. Ils concoctent des plateaux-repas pour de grandes entreprises du CAC 40, des verrines vendues en supermarché et 3 000 pièces cocktails par jour. Tous les commis de cuisine sont handicapés. Théo, 22 ans, est un as de la pâtisserie. Autiste léger, il a été le premier salarié de Biscornu. Comme 90 % des jeunes autistes, Théo était auparavant exclu du monde du travail. L'idée de Biscornu a germé dans la tête d'Olivier Tran il y a trois ans. Il est le papa d'Alexandre, 16 ans, porteur d'un trouble autistique sévère. Ils sont souvent consciencieux, méticuleux, très honnêtes et sans filtre, mais ils sont aussi fragiles. Un rien peut les perturber et les rendre incapables d'effectuer leurs tâches. Recruté ce genre d'employé, autiste ou trisomique, est une priorité pour le traiteur parisien Biscornu. C'est même pour cela que l'entreprise a été créée par Olivier Tran. Une réussite économique, mais surtout une victoire pour ces salariés, différents et attachants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.