Autoroute des vacances : inflation, business et galères

On voit bien sur les autoroutes en ce mois de juillet l'impact de l'envolée des prix des carburants. Il y a moins d'affluence, de bouchons. Les vacanciers choisissent davantage le train, le covoiturage et peut-être aussi des déplacements moins longs. Il n'en reste pas moins que ces premiers week-ends de juillet restent un moment fort de l'année pour les aires d'autoroute. L'aire de Montélimar sur l'A7, entre Lyon et Marseille, joue son année sur les quatre vagues de départ et de retour de cet été. Vous allez voir comment cette plus grande aire d'autoroute d'Europe a préparé et vécu cette échéance majeure. Entre les milliers de sandwichs triangles écoulés chaque jour, la folie de Poke bowl qui concurrence aujourd'hui sérieusement le steak-frite, la gestion des sanitaires, de la sécurité et du dépannage, plus de 300 personnes sont mobilisées. Des employés, des commerçants et de saisonniers qui se relaient pour satisfaire les besoins des vacanciers. 1 500 places de parking, quatre boutiques, six restaurants... Tout est fait pour les 100 000 visiteurs qui s'y arrêtent les jours de grands départs. Ils consomment alors que les prix flambent. Comment les touristes s'organisent-ils pour franchir cette étape à moindre frais ? En coulisses, 350 petites mains s'activent 24 heures sur 24 pour faire tourner cet énorme business. Voir l'intégralité de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.