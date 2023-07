Autoroute des vacances : inflation, business et galères

L'aire de Montélimar, entre Lyon et Marseille, ce sont 1 500 places de parking, quatre boutiques, six restaurants. Tout est fait pour que les 100 000 vacanciers qui s'y arrêtent les jours des grands départs consomment. Alors que les prix flambent, comment les touristes s'organisent-ils pour franchir cette étape à moindre frais ? En coulisse, 350 petites mains s'activent 24 heures sur 24 pour faire tourner cet énorme business.Frédéric Machado est le grand patron de l'aire de Montélimar. Un coach sur tous les fronts, il veille personnellement au bon déroulement des livraisons. Les jours de grands départs, la cause principale d'accidents n'est pas la vitesse, mais les comportements à risque. Pour éviter les accidents, il faut aussi s'assurer que rien n'encombre les voies. 39 degrés, le bitume est brûlant, ce qui favorise l'éclatement des pneus. En éclatant son pneu, un camion a perdu une partie de son matériel, ce qui paralyse deux voies sur trois. Ce genre d'incident peut créer un bouchon de plus de dix kilomètres en moins d'une heure. Quelques mètres plus loin, le camion est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur espagnol attend un dépanneur pour changer son pneu sur place. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.