"Avant, je ne voulais pas qu'on se retourne sur moi" : Mimie Mathy se livre dans "7 à 8"

Même dans la vraie vie Mimie Mathy semble avoir des ailes d'anges, celles qui lui permettent de survoler les épreuves : sa petite taille, un désir de maternité contrarié, les douleurs d'un corps qui se dérobe. Mais sa force de caractère a fait d'elle l'une des personnalités préférées des Français, bien au-delà de son rêve d'enfant. "Avant, je ne voulais pas qu'on se retourne sur moi, et pourtant aujourd'hui c'est le cas, mais pour des raisons un peu différentes", sourit-elle. L'occasion pour l'interprète de Joséphine Ange gardien de rendre hommage à ses parents. Sans qui, explique-t-elle, elle n'aurait pas eu ce parcours. "Quand j'étais petite, ils m'ont dit : 'Tu es comme ça alors fais avec ! Tu n'arrives pas à atteindre un objet ? Soit tu nous demandes, soit tu prends un tabouret et l'attrapes par toi-même'. Ils m'ont aussi donné beaucoup d'amour, et c'est ce qui m'a donné cette force", explique la comédienne de 63 ans. Mimie Mathy en a relevé des défis avant d'atteindre une place de choix dans le cœur des Français. Elle est l'une de nos comédiennes les plus populaires, l'ange gardien qui survole les audiences de la concurrence à chaque épisode. Elle est aussi l'un des piliers de la troupe des Enfoirés pour les Restos du coeur. Alors, comment est-elle arrivée à faire oublier sa petite taille, réussir sa vie professionnelle et sa vie privée ? Comment va-t-elle après les lourdes opérations au dos qui auraient pu la priver de l'usage de ses jambes ?