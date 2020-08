Baie de Monaco : luxe, yacht et volupté

La marina du port de Monaco compte parmi les plus luxueuses au monde. On y retrouve notamment un yacht équipé d'un sous-marin qui se loue 330 000 euros la semaine. Mais l'argent est rarement un problème dans cette marina. Familles princières et riches industriels s'y côtoient, dans un cercle fermé, où la discrétion est de mise. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.