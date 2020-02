Baptiste Giabiconi se confie sur le testament de Karl Lagerfeld

Sa muse, son amant, son fils spirituel, un simple protégé... On a beaucoup glosé sur la relation qu'a entretenue pendant dix ans le célèbre couturier Karl Lagerfeld avec le jeune mannequin et chanteur Baptiste Giabiconi. Qu'en est-il réellement ? Un an après la mort du créateur, Baptiste Giabiconi lève le voile sur cette histoire d'amour singulière et complexe. Il parle aussi pour la première fois du testament de Karl Lagerfeld qui le désigne comme l'un des héritiers. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.