Bars, restaurants, salles de sport : les clandestins

Dans les grandes villes comme Bordeaux ou comme dans les villages de campagnes, derrière les rideaux des commerces, fermés depuis le 29 octobre sur ordre du gouvernement, il existe un monde parallèle où l'on peut manger comme au restaurant, à s'accouder au comptoir ou faire de la muscu. Quelques jours d'enquête nous ont suffi pour découvrir des centaines de commerçants, qui par défi ou simplement pour survivre, ont basculé dans l'illégalité. C'est un acte de défiance face à la politique anti-Covid du gouvernement, mais c'est aussi parfois un moyen de survie après plus de trois mois de fermeture. Des centaines de restaurateurs et propriétaires de bars ne respectent pas la consigne de fermeture de leurs établissements. Pour d'autres encore, cette situation est l'opportunité de gagner encore plus d'argent, comme un organisateur de soirée clandestine qui fait payer jusqu'à 100 euros l'entrée de ses fêtes sauvages. Immersion dans cette France qui refuse les restrictions au mépris des règles sanitaires. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.