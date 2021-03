Bataille du pain : les recettes des boulangeries low-cost

D'un côté, il y a les artisans boulangers, leur savoir-faire séculaire. De l'autre, des gens comme Brice, ex-électricien ou Franck, ancien rugbyman, formés en quelques semaines et propulsés à la tête de boulangerie d'un nouveau genre. Cela fait quelques années que les deux camps se livrent une bataille qui fait des dégâts dans les centres-villes où les commerces de quartier souffrent de plus en plus. Mais quelles sont les méthodes de ces boulangeries implantées dans les zones commerciales à la périphérie des villes ? Comment fonctionnent ces franchises aux recettes et aux méthodes de vente standardisées ? C'est une nouvelle génération de boulangeries en première ligne dans la guerre du pain. Le concept est de vendre des vraies baguettes à prix cassé, environ 30% moins cher que dans les boulangeries de centre-ville. Et sur toute la boutique, elles pratiquent des promotions permanentes et du management emprunté à la restauration rapide : pour trois produits achetés, le quatrième est offert. Ces nouvelles boulangeries périurbaines concurrencent ainsi frontalement les boulangeries de quartier dans les centres-villes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.