Beauté à risque : les apprentis sorciers de la médecine esthétique

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de jeunes filles proposent partout dans l'Hexagone des injections low cost. Des vocations qui se sont créées depuis l'apparition des filtres sur Snapchat ou Instagram. Des accessoires dont se sont emparées les influenceuses et qui ont imposé des critères de beauté formatée. Karine est vendeuse en supermarché, Alexandra tatoueuse et Milla, hôtesse d'accueil. Toutes les trois et des milliers d'autres en France risquent deux ans de prison, 30 000 euros d'amende pour pratique illégale de la médecine. Elles font plus qu'arrondir leur fin de mois en injectant de l'acide hyaluronique dans les lèvres des clientes en quête d'une bouche pulpeuse. L'intervention est risquée. Elle est réservée aux médecins, même si les seringues contenant les produits sont en vente libre en pharmacie et sur Internet. De plus en plus de jeunes femmes y ont recours mais la plupart ne se rendent pas du danger qui les guette. Sept à Huit a mené l'enquête sur ces apprentis sorciers de la médecine esthétique qui , sans diplôme ni autorisation, vous promettent de "magnifiques" lèvres pulpeuses. Immersion au cœur de cette nouvelle délinquance.