Beauté business : l'industrie des Miss aux Philippines

Aux Philippines, les Miss sont considérées comme des superstars. Catriona Gray, Miss Univers 2018, a défilé dans les rues de Manille comme une star du foot championne du monde. Miss Univers, Miss Monde, Miss International ou Terre, les Philippines sont le seul pays au monde à avoir gagné les quatre grands concours internationaux. Les candidates sont formées comme des athlètes dans des camps d'entraînement. Bienvenue au pays où les Miss peuvent rapporter gros. En 1996, Rodgil Flores ouvre le premier centre d'entraînement de Miss du pays, d'où sortent aujourd'hui 200 filles par an. Les futures reines de beauté ont aussi droit à des cours de danse, de maquillage et de conseils pour leurs réseaux sociaux. Tous les cours sont gratuits. Les filles prennent en charge leur logement et leurs repas. D'autres faiseurs de Miss sont beaucoup plus cash.