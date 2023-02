Beautés noires : le filon des tops models au Nigéria

Thomson et Face sont chasseurs de têtes. Ils travaillent pour Beth model, la plus grande agence de mannequins en Afrique. Ils espèrent trouver la prochaine star des podiums dans les ruelles du marché. Depuis quelques années, les modèles africains ont conquis les podiums de Fashion week de Paris, Londres, New-York ou Milan. La plus célèbre, le top model Mayowa Nicholas, gagne plus de trois millions d'euros par an. Cette Nigériane défile pour Balmain, Yves Saint-Laurent ou Dolce & Gabbana. Comme la plupart des mannequins africains, elle a été découverte par l'agence Beth model. Thomson montre ses dernières découvertes à sa patronne Elizabeth Elohor. Beth, ancienne mannequin, a ouvert son agence en 2004, la première en Afrique. Elle possède des agents recruteurs dans quinze pays d'Afrique. Ses équipes lui organisent des castings en ligne chaque semaine. Toby Momo, 20 ans, est l'une de ses plus belles pépites. Depuis deux ans, Toby défile pour Balmain, Jean-Paul Gaultier ou Yves Saint-Laurent. Elle a grandi dans un quartier populaire de Lagos. Sa maman était femme de ménage. Elle a été repérée à 16 ans par Elizabeth sur le chemin de l'école. L'an passé, sa vie de Top model a rapporté à Toby 25 000 euros. Au Nigeria, où le salaire minimum ne dépasse pas 70 euros par mois, c'est une fortune. Sortir de la misère, devenir l'égérie des grands couturiers, voyager dans le monde entier, et prendre du selfie en grignotant du concombre, la nouvelle vie de Toby Momo inspire de nombreux jeunes Nigérians. L'an passé, 800 jeunes Africains ont tenté d'intégrer l'agence. Une quinzaine ont été sélectionnés et ont entamé une carrière de mannequin.