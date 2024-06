Benoît et Amandine : la grande cuisine autrement

Les noms des plats excitent les papilles, comme ceux d’un restaurant gastronomique. Des voyageurs de passage, mais surtout des locaux, s’y pressent le midi. C’est le premier bar-tabac-restaurant à être distingué d’une toque au Gault et Millau, le prestigieux guide culinaire. Offrir une cuisine digne d’une grande table à un prix accessible, mais sans rien sacrifier de sa vie personnelle et ainsi conserver du temps pour ses trois enfants. Benoît Le Corvez, 40 ans, est le chef de l’établissement. Il est aussi son chef en cuisine. Avec sa compagne, il a racheté l’établissement en 2020 à crédit. C’est leur première affaire et ils ont voulu révolutionner la carte en conservant les prix bas. Deux salariés en salle et deux en cuisine, épaulent Benoît pour le coup de feu. En salle, c’est Amandine, sa compagne, une ancienne coiffeuse, qui se fait l'ambassadrice, tout sourire, de sa cuisine. Ce sont des patrons hyper investis qui ont fait un choix surprenant, celui de fermer pour le dîner. Après le service de midi, le chef rentre chez lui. Benoît veut profiter de ses trois enfants, après des années sacrifiées, lorsqu’il travaillait comme salarié dans des étoilés, près de 60 heures par semaine, le rêve de tant de parents ou de chefs d’entreprise. Benoît peut aller chercher son fils après le sport en semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.