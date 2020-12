Bernard Tapie, le dernier combat

Les résultats du scanner passé la veille ne sont pas bon, Bernard Tapie est sonné, mais ne renonce pas pour autant au rendez-vous avec notre équipe. Galvanisé par sa légendaire énergie, il nous dit où en est son combat et nous parle de la vie, de l'amour, la mort dont il dit ne pas avoir peur. Il a perdu sa voix tonitruante et amaigri, mais alors même que le cancer le ronge, vous allez voir un Bernard Tapie dont l'énergie déborde encore jusqu'à être contagieuse. Malgré la déconvenue qu'il subit sur le plan médical, il garde espoir et continue de se battre, y compris sur le plan judiciaire. Tapie ouvre son cœur, sans voix, mais sans n'avoir rien perdu de sa fougue. Alors, d'où lui vient cette force mentale hors norme ? Comment gère-t-il son angoisse, lui, qui donne l'impression de n'avoir peur de rien. En exclusivité, le portrait de Bernard Tapie. Sa détermination et son incroyable énergie face à la maladie. Il raconte son combat.