Bernard Tapie, mon combat face au cancer

Les derniers examens médicaux ne sont pas bons. Mais l’homme reste combatif. Bernard Tapie raconte l’évolution de ce cancer qui le ronge, sans fard et avec courage. Il raconte sa mission face aux autres malades, sa famille, Dieu et sa vision de la mort. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.