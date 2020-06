Biarritz, un air de vacances

À Biarritz, la vie reprend avec des plages bondées, des terrasses combles... Depuis quelques jours, la cité balnéaire a retrouvé un visage de saison à la faveur du déconfinement. Un air de vacances sur la côte basque sans touristes pour l'instant, mais qui augure d'un bel été. Les locaux refont tourner les bars, restaurants et boutiques, quoique les vacanciers manquent toujours à l'appel. Pour le moment, tous profitent à fond de la liberté retrouvée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.