Bienvenue à l'école des pères Noël

Chaque année dans le Michigan, une école un peu spéciale ouvre ses portes juste avant les fêtes : on y apprend à devenir Père Noël, ou plutôt, son parfait sosie. 200 élèves se pressent de tous les Etats-Unis pour apprendre à répondre aux questions les plus insolites des enfants : à l’issue de leur formation, ils espèrent décrocher des contrats de Père Noel dans les supermarchés, les fêtes familiales ou les entreprises. Les ateliers pratiques sont les plus courus : tailler sa barbe, trouver le costume qui résiste aux assauts des enfants, ou conduire un traîneau… Père Noël, ça ne s’improvise pas!