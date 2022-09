Bilal Hassani se confie pour la première fois sur le viol dont il a été victime il y a trois ans

Vilipendé, attaqué, détesté... Contre vents et marée, Bilal Hassani impose sa singularité avec audace et fierté. Ce qui, depuis sa plus tendre enfance, lui vaut d'être la cible d'attaques homophobes, racistes et même de menaces de mort. Mais lui persiste à affirmer son identité, à l'image d'une génération qui veut dépasser la question du genre. "J'aime me dire que 'il' ou 'elle', c'est du pareil au même", relève-t-il. Au cours de cet entretien avec Audrey Crespo-Mara, Bilal Hassani se livre également sur cette soirée de 2019 qui a viré au cauchemar. C'est la première fois que l'artiste se confie sur cette agression qui le hante depuis trois ans. "C'était en 2019. Avec une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance, on est parti en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J'avais bu deux, trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit deux, trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre", explique-t-il. Persuadé d'avoir été abusé, le jeune homme en informe ses proches, mais impossible pour lui de porter plainte. "Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas en parler en public. Et là, c'est la seule fois où je vais le faire", assure-t-il. Bilal Hassani ne sait que trop bien que ses poursuites auraient fait les choux gras de la presse people. "Je n'avais pas envie de donner une nouvelle corde pour nourrir la haine que je reçois. En fait, ce qu'il se serait passé si j'avais porté plainte, ça se serait su assez vite, et ce serait devenu le sujet", conclut-il. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.