Bipolaires et schizophrènes sous surveillance : immersion au CMP de Marseille

C'est un bâtiment anonyme en plein cœur de Marseille où chaque jour, on accueille les âmes en peine, les consciences torturées et les esprits divagants. Les centres médico-psychologique (CMP) ont été créés dans les années 70 pour suivre et accompagner les patients à leurs sorties de l'hôpital psychiatrique. Il en existe 2 000 en France. Dans ces centres, il n'y a pas de lit. Les consultations sont prises sur rendez-vous et toutes gratuites. Les maladies traitées vont de la dépression aux troubles psychotiques les plus sévères, schizophrénie ou bipolarité. Pour le CMP de Marseille, l'objectif est simple : éviter à tout prix que le patient ne refasse une crise et ne retourne à l'hôpital. Pour tenter d'y parvenir, une équipe d'une quinzaine de soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, mais aussi assistantes sociales ou éducatrices spécialisées. Ils diagnostiquent, prescrivent et écoutent des patients parfois dans le déni. Chaque jour aussi, ils surveillent. Assurer les tâches du quotidien, payer les factures, bref, reprendre une vie normale n'est pas facile pour des personnes qui quittent l'hôpital psychiatrique. Même quand leur état est stabilisé, elles ont besoin d'un suivi, surtout lorsqu'elles vivent seules. C'est le rôle des centres médico-psychologique (CMP) dont les équipes tentent d'éviter de nouvelles crises et le retour de ces anciens patients à l'hôpital. Comment accompagnent-ils ces personnes fragiles ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.