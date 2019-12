Black Friday, la chasse aux prix avant Noël

Black Friday est la semaine de la chasse aux prix avant Noël. En boutique et sur Internet, il a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de six milliards d'euros dans l'Hexagone. Mais est-ce toujours de bonnes affaires et comment s’organisent elles ? Derrière des promotions alléchantes, le client est-il toujours gagnant ? Reportage dans l’une des plus grandes enseignes de téléphonie et appareils électroniques du pays, la Fnac. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.