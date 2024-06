Bonne fortune : la nouvelle vie des gagnants du gros lot

Il y a beaucoup de perdants et quelques gagnants, dont un homme à qui la chance a souri plus d'une fois. Cela fait 25 ans que Michel joue chaque semaine entre 30 et 40 euros. Son jeu fétiche, c'est l'Amigo, un tirage de numéro qui a lieu toutes les cinq minutes. En 25 ans, Michel a gagné près de 400 000 euros. En 2023, 27 millions de Français ont tenté leur chance. Seules quatorze personnes ont empoché plus de dix millions d'euros. À côté de cette poignée de super veinards, 330 joueurs ont remporté entre 500 000 et un million. Ce n'est pas assez pour dépenser sans compter, mais suffisamment pour changer le cours d'une vie. Les buralistes ne touchent rien sur les gains. Mais ils perçoivent environ 5 % de commission sur chaque ticket vendu. Ce sont des gains pour améliorer le quotidien, parfois des bouées de sauvetage. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.