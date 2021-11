Boulangerie, qui sera meilleur apprenti ?

Dans l'Hexagone, 21 000 postes sont à pourvoir aujourd'hui dans la boulangerie. Alors que la profession peine à recruter, de jeunes passionnés incarnent la relève. Ils défendent la noblesse d'un métier où il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. La boulangerie a donné un sens à leur vie. Marie, l'enfant précoce, bachelière à 15 ans, Guillaume, engagé chez les compagnons du devoir et Maxence, né dans une famille de boulangers, ne s'épanouissait pas dans les études classiques. En revanche, leur motivation est impressionnante quand il s'agit de se lever avant l'aube pour aller préparer les plus beaux pains et les croissants les plus savoureux. Tous les trois étaient finalistes au concours du meilleur apprenti boulanger de France. Nous les avons suivis dans leur préparation. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.