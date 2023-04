Bretagne, les naufragés de l’immobilier

La balade à moins de dix minutes à pied de chez soi, c’est un privilège auquel Alban, Éléonore et leurs quatre enfants, vont peut-être bientôt devoir renoncer. Trois semaines auparavant, le propriétaire de la maison qu’ils louent à Fouesnant, dans le Finistère sud, leur a annoncé qu’il comptait la vendre et mettait donc fin à leur bail. La famille doit trouver une nouvelle location d'ici au 31 octobre, mais la partie est loin d’être gagnée. Ils ont toujours vécu à Fouesnant, mais désormais plus de 50% des logements y sont des maisons de vacances. Sur la côte, près de Quimperlé, il y a une résidence qui est un village de vacances qui, selon la loi, ne doit accueillir que des touristes. En ce mois de mars, les lieux devraient être déserts, mais surprise, près de la moitié des logements est occupée, non pas par des vacanciers, mais par des habitants qui travaillent dans les environs, et qui y vivent tout l’hiver. Kristen loge dans un studio depuis six mois avec ses deux filles de sept et huit ans. Elle doit accepter de déménager à tout moment, au gré des travaux de rénovation effectués durant la basse saison. Cette situation, Kristen l'accepte, faute de pouvoir trouver un logement classique sur la côte. Kristen reste officiellement domiciliée chez sa mère, à 50 kilomètres dans les terres. Elle pensait devoir y passer l’été, mais depuis notre tournage, elle a trouvé un appartement à louer après sept mois de recherche. Éléonore et Alban ont, eux, réussi à décrocher une maison en location dans leur ville natale, Fouesnant, mais dans un quartier plus éloigné de la mer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.