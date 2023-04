Buffet de luxe : le plus grand restaurant de France

Loin des quartiers chics, dans une zone commerciale en périphérie de la ville, Les Grands Buffets de Narbonne jouxte le bowling et la piscine municipale. Il est le plus grand restaurant de France et attire chaque année 370 000 clients venus de toute l'Europe. La raison de son succès, toute la gastronomie française à volonté, les grands classiques, lièvre à la royale, vol-au-vent ou cuisse de grenouille, les fromages, le plus grand plateau du monde, mais aussi des huîtres, du foie gras, du saumon, sans aucune limite, si ce n'est la taille de l'estomac. Le repas de Gargantua pour 52,90 euros. Comment fonctionne cette immense machine qui emploie 200 salariés ? Comment peut-elle réaliser chaque année près d'un million d'euros de bénéfice ? Pour avoir une table, il faut s'y prendre à l'avance. Tout est fait pour mettre plein la vue : œuvre d'art originale, signée par l'un des maîtres du style art déco, dîner aux chandelles avec nappe en tissu et argenterie. Le maître d'hôtel distribue la carte, mais aussi un plan, indispensable pour se repérer dans le dédale des buffets. Pour se mettre en appétit, plus de 500 entrées différentes, dont neuf sortes de jambons, des pâtés en croûte ou une montagne de fruits de mer. Le gâteau d'anniversaire en carton-pâte est la seule chose qui ne se mange pas. Mais tout n'est pas à volonté. Les boissons sont en supplément en plus des 52,90 euros du buffet. Derrière ce concept unique, Louis Privat, 70 ans. Passionné d'art, il veut faire de chaque repas un spectacle dont les stars sont les plats. Il emploie même une éclairagiste en plein temps. Dans le restaurant, en tout, 2 000 points lumineux. Et à la rôtisserie, comme sur une scène de théâtre, une poursuite accompagne la progression des grillardins. Encore plus technique, la cascade de homard. Sa machinerie a coûté six mois de travail et a coûté 100 000 euros. Louis Privat a dépensé 18 millions d'euros pour l'aménagement et la décoration fastueuse. Il envisage de quitter Narbonne pour ouvrir un temple de la gastronomie avec salle de spectacle, épicerie, hôtel et un buffet encore gargantuesque. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.