Bulgarie : les forçats du textile

Plus prestigieux que le “made in China”, moins cher que le “fabriqué en France”, les vêtements que la Bulgarie confectionne essaiment dans les boutiques parisiennes, notamment Claudit Pierlot, Sezane, ou encore Stella McCartney. Les modèles vendus à une boutique atteignent jusqu’à 800 euros la pièce, 6 500 pièces vendues par an pour la société de Miglena. Étant le plus pauvre de l'Union européenne, la Bulgarie ambitionne aujourd’hui de devenir l’atelier de confection de l’Europe. Le textile y représente déjà près d’un quart des exportations grâce à la situation géographique du pays, et à des salaires très bas. Un employé touche en moyenne 350 euros par mois, à peine 30 euros de plus que le salaire minimum du pays. Une paie loin d'être suffisante pour subvenir au besoin de sa famille, ce qui oblige certains employés à exercer une autre activité supplémentaire pour un complément de revenu. Près de 80 000 Bulgares quittent chaque année le pays. À ce rythme, dans 20 ans, la Bulgarie aura perdu un quart de sa population. “Les gens immigrent, parce que ce qu’ils gagnent ici en Bulgarie, c’est insuffisant pour eux pour obtenir un certain niveau de vie” selon Bertram Rollmann. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.