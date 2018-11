Cambriolage meurtrier

Daniel Malgouyres est soupçonné d’avoir commandité le cambriolage de sa propre maison il y a un an et d’avoir abattu l'un des malfrats. Il clame son innocence et parle publiquement pour la première fois à Sept à Huit. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.