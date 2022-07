Camille, les zones d'ombre d'une meurtrière présumée de 18 ans

Les amis de Théo Découchant le décrivent comme un timide maladif, incapable de violence. La mère de Camille Anguenot la dépeint comme "une fille gentille, posée, serviable, bosseuse". Leur rencontre était prometteuse, avant une rupture assez rapide. Une semaine après celle-ci, Camille contacte à nouveau Théo, et l'invite chez elle le soir du 30 novembre 2021. Le lendemain, le jeune Bisontin ne se présente pas au travail, et ses proches s'alarment rapidement. Comme l'explique le procureur de la République Etienne Manteaux, dans l'enquête en tête d'article, si le téléphone portable du jeune homme n'est plus actif dès l'aube du 30 novembre, "sa carte bancaire, elle, est très active, dès 8 heures du matin". Des retraits et des achats réguliers sont effectués, qui permettront aux enquêteurs d'identifier rapidement Camille. Dans un placard du domicile de la jeune femme, le corps de Théo est retrouvé, une semaine après sa disparition. Camille Anguenot décrit une agression sexuelle au cours de la nuit que les deux jeunes gens ont passée ensemble. Après avoir poignardé Théo au niveau du foie, pour se défendre, elle l'aurait étranglé avec la cordelette d'une de ses jupes. C'est la ligne de défense de la jeune femme, désormais incarcérée à Mulhouse, et qui risquerait 30 ans de prison si la préméditation était démontrée. Notre enquête s'attarde sur les agissements de Camille avant et après la mort de Théo, qui suggèrent au contraire un motif crapuleux. Fuite en avant d'une jeune femme choquée, comme l'explique son avocate, ou meurtre prémédité par une tueuse de sang froid ? Les expertises psychologiques permettront peut-être d'y voir plus clair dans les mécanismes qui ont amené à la mort de Théo cette nuit-là. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.