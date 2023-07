Camping : des vacances comme à la télé

Aurélie et ses enfants ont été tirés au sort parmi tous les vacanciers d'une nouvelle chaine de camping pour recevoir la visite du comédien, Laurent Ournac. Depuis plus de quinze ans, l'acteur incarne le héros de la série Camping Paradis diffusé sur TF1. La voiturette qui se balade dans les allers, au gré des aventures, l'entrée du camping et les costumes bleu des employés, sont devenus célèbres. Mais ce qui était décor de fiction est aujourd'hui bien réel. Un camping et 74 autres ont repris les codes de la série. Une franchise pour vendre aux estivants l'illusion d'être en vacances dans le camping qu'ils voient à la télévision. Même tenue bleu pour les employés, même arche à l'entrée, et même voiturette blanche. Cette fois, ce n'est pas le comédien qui est au volant, mais le vrai directeur du camping. L'acteur est rémunéré comme ambassadeur de la marque. Chaque été, il passe quelques heures dans l'un des 75 campings du réseau. Camping Paradis est devenu un business qui tente de rivaliser avec les autres poids lourds du secteur.