Cap au Sud, un nouveau départ en Martinique

Les gestes à la barre sont encore hésitants. Paul navigue pour la première fois sur un voilier, qui est aussi son nouveau lieu de vie. Paul a tout plaqué, vendu son pavillon à Grenoble pour acheter un catamaran à 290 000 euros à la société de Frédéric qui le guide aujourd'hui pour sa première sortie. Il a choisi la Martinique comme point de départ pour un tour du monde avec sa famille. Sa femme Stéphanie, leurs deux enfants, Mélina, 14 ans, Mathéo, 16 ans et Onyx, leur petite chatte. Une vie au fil de l'eau. Température de la mer 28 degrés. Pour naviguer sur un voilier, pas besoin de permis. Après seulement quelques jours de voile, au large des côtes françaises, Paul est capitaine d'un monstre, avec quatorze mètres de long et huit mètres de large. Frédéric donnera encore trois cours à Paul et sa famille avant de les laisser partir seuls en mer. Comme Paul et Stéphanie, plusieurs centaines de familles ont décidé de prendre un nouveau départ sur l'eau et transitent par les Antilles. Dans les montagnes grenobloises où il habitait, le couple était davantage habitué aux doudounes qu'au T-shirt. Paul travaillait dans l'e-commerce, Stéphanie dans un laboratoire pharmaceutique. Ils voulaient attendre leur retraite pour réaliser ce tour du monde, mais la pandémie a précipité les choses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.