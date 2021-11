Carburant : face à la flambée des prix

Ils sont en première ligne face à ces Français qui subissent de plein fouet la hausse du prix de l'énergie. Nous avons suivi Raphaël et Guillaume Rognon, gérants de station-service dans l'Est. Entre les pleins à la pompe et les livraisons de Fioul à domicile, le père et le fils sont témoins des difficultés de leurs clients. Le gasoil, le carburant le plus utilisé en France, plus d'une voiture sur deux, a vu son prix flamber ces derniers mois : +22%. Carburant, mais aussi gaz et électricité, le prix des énergies du quotidien ne cesse d'augmenter depuis janvier dernier. Des milliers de familles sont tombés dans la précarité à cause de ces hausses. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux. TF1 | Reportage C. Fouquet. S. Sanchez.