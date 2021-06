Careyes, un paradis pour ultra-riches sur la côte mexicaine

Careyes est une enclave luxueuse et délirante située sur la côte Pacifique du Mexique. Gian Franco Brignone, un entrepreneur excentrique et utopiste, l'a créée de toutes pièces à la fin des années 60. La fine fleur de la jet-set américaine en a fait un lieu de villégiature. Une villa jaune entourée d'une piscine, un autre bassin en forme de piste d'atterrissage ou encore une forteresse bleue baptisée "Mon œil", voici quelques-unes des excentricités que se sont offertes les habitants de cette enclave pour multimillionnaire. Des personnalités comme Bill Clinton, Cindy Crawford et Paris Hilton ont leurs habitudes à Careyes, un lieu dont l'histoire est aussi incroyable que son fondateur, un entrepreneur baba cool, qui se prend pour l’empereur de ce coin paradisiaque. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.