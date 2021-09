Carine Lopes, la coiffeuse entremetteuse organise des rencontres entre célibataires

Au salon de Carine Lopes, certains viennent pour se faire couper les cheveux, d'autres pour trouver l'amour. Cette grande romantique est coiffeuse dans un village de Seine-et-Marne, mais elle est aussi connue là-bas pour une autre activité non rémunérée, celle d'entremetteuse matrimoniale. En plein chagrin d'amour après son deuxième divorce, Carine s'est lancée avec l'idée de se faire du bien en rendant les autres plus heureux. Carine Lopes ne coupe pas les cheveux en quatre surtout pour organiser des rencontres entre célibataires. Sur ses fiches, aucune photo ni critère physiques, rien à voir avec les applications de rencontre. Près de 3 000 célibataires ont déjà eu recours à ses services. Chaque semaine, c'est un défilé. Cinq ans plus tard, elle a une centaine de couples à son actif. Ses clients ont des profils très divers, de Michelle qui n'a connu qu'un homme dans sa vie, son ex-mari rencontré alors qu'elle avait 13 ans, à Véronique qui n'a jamais connu de relation depuis deux ans. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.