Carlos Ghosn, fugitif à vie

Il a été désigné en 2001 parton le plus influent du monde par Time Magazine. Vingt ans plus tard, Carlos Ghosn est un fugitif coincé au Liban. C'est là qu'il s'est mis à l'abri d'une justice japonaise qui l'accuse d'avoir dissimulé 75 millions d'euros de revenus. L'ex-PDG de Renault-Nissan a retrouvé l'amour des siens mais pas sa liberté. Alors, comment vit-il cette résidence forcée ? Quelle a été le déclic intime qui l'a décidé à fuir le Japon ? Compte-t-il répondre à la justice française qui le poursuit aussi pour abus de biens sociaux et abus de confiance ? Alors qu'il ne s'était pas exprimé à la télévision depuis plusieurs mois, Carlos Ghosn, droit dans ses bottes, répond aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans le "Portrait de la semaine". Et sans rien lâcher sur le fond du dossier, il reconnaît certaines erreurs.