Carole, ancienne alcoolique, raconte sa descente aux enfers et sa guérison

La vie de Carole Gazon a basculé il y a plus de dix ans. Avant, elle n'avait jamais eu de problème avec l'alcool, mais tout s'effondre un soir quand son ex-mari, le père de ses deux filles âgées de 10 et 12 ans, lui annonce au téléphone qu'il ne reviendra plus. Assise seule devant ce dîner aux chandelles qu'elle lui avait préparé, abasourdie, elle engloutit la bouteille de vin et de champagne pour glaner un peu de force afin de lui écrire quelques mots sur l'ordinateur. Carole commence par boire du bon vin, mais très vite, elle ingurgite tout ce qui lui tombe sous la main. "De la piquette ou des bricks de vin, tout ce que vous pouvez trouver. Et puis j'avais l'alcool festif aussi. Je me suis mise à beaucoup sortir pour oublier et être dans un tourbillon. J'avais besoin de cet alcool médicament", explique-t-elle, précisant que cette envie est rapidement devenue quotidienne, passant "d'un verre, puis deux, à la bouteille entière". Ce besoin est vécu par Carole comme une pulsion irrépressible, "qui vous prend dans tout le corps, la tête", dit-elle. C'est donc un choc conjugal qui va la précipiter dans l'alcoolisme. Abandonnée par son mari, Carole va sombrer dans un enfer qui lui fera tout perdre, son logement, sa santé mentale, ses deux filles qui lui tournent le dos. La soirée qui a changé sa vie, l'addiction qui l'a conduite à la rue, puis à l'hôpital psychiatrique, sa reprise en main, son espoir aujourd'hui à retrouver l'amour perdu de ses filles. Elle se confie à Audrey Crespo-Mara.