Carole Bouquet, les plaisirs du temps et de la famille

Belle ? Trop belle. Distante ? Peut-être. Drôle ? Assurément. Épicurienne aussi, aimant le bon vin, les dîners entre amis, l’Italie. En tout cas, Carole Bouquet est l’une des rares actrices à assumer le temps qui passe, refusant une chirurgie esthétique qu’elle juge pathétique. Elle a troqué l’insouciance de ses 20 ans contre une meilleure connaissance de ce qui la rend heureuse. Carole Bouquet est une sexagénaire épanouie qui se résout, sans trop de difficulté, à laisser filer la grande beauté de sa jeunesse. Le secret de son équilibre : les moments de rire et de partages avec ses amis, sa famille. Des choses simples mais qui ne vont pas forcément avec l’image de froideur qui colle à la peau de Carole Bouquet depuis ses débuts au cinéma, à la fin des années 70. En quoi cette image qu’on a fabriqué d’elle, celle d’une mystérieuse icône glacée, est-elle celle qu’elle est ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.