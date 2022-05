Caroline Darian : les horreurs de mon père

Caroline Darian arrive forcément angoissée à l'idée de raconter son histoire familiale. Cette déflagration qui les a tous, sa mère, ses frères et elle, percutée de plein fouet. Son témoignage, ce soir, l'aidera, elle l'espère, à transcender ce traumatisme, à la couper de son père, qui avant même son procès, et alors qu'il est toujours présumé innocent, reconnaît avoir drogué sa mère pendant des années pour la livrer à des hommes. Le père de Caroline Darian est sans doute un satyre, pervers et voyeur sauf que personne dans sa famille ne s'en est rendu compte pendant des années, jusqu'à ce qu'il avoue avoir drogué sa femme pour lui faire subir des viols à son insu. La justice estime à près de 70 le nombre d'hommes invité par le mari à abuser d'elle. Le choc a été d'une violence inouïe pour cette famille d'autant que d'autres accusations et soupçons terribles pèsent contre cet homme. Longtemps inquiète pour la santé de sa mère, Caroline a révélé : "Ses absences se sont transformées en amnésie, insomnie. Elle perdait ses cheveux, elle était mince, elle était constamment étourdie au téléphone. Elle a passé un scanner et a vu trois neurologues, aucun d'eux n'a compris (…)". Après cinq années de vie commune, sa mère a porté plainte contre son mari. Elle s'est aussi constituée partie civile. Un an et demi après les faits, Caroline Darian les a dénoncés dans un livre intitulé "Et j'ai cessé de t'appeler papa" aux éditions JC Lattès. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.