Catherine Laborde, mon couple face à la maladie

Après deux ans d'absence, elle donne de ses nouvelles. À 69 ans, celle qui a présenté la météo sur la première chaîne française pendant 28 ans se bat actuellement contre une maladie incurable, une forme de Parkinson qui lui vole peu à peu ses souvenirs et lui fait perdre de l'autonomie. Avec courage, Catherine Laborde décrit son combat et son couple qui résiste, dans l'adversité. Une ode à son époux, Thomas Stern, amant devenu aidant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.