"Ce corps-là, il m’a permis de réfléchir autrement" : la leçon de vie du nageur amputé Théo Curin

Derrière son sourire si solaire, Théo Curin cache une détermination sans faille. Celle qui lui a permis de devenir vice-champion du monde de natation et nageur de l'extrême. Pourtant, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il a dû être amputé de ses quatre membres, pour survivre à une méningite foudroyante. C'est à 6 ans que la vie de Théo bascule. Sa mère se rend compte que le petit garçon ne va bien du tout. Il souffre de maux de tête qui irradient jusqu'à sa nuque. Son état empire. La fièvre monte jusqu'à atteindre 41 degrés. Théo délire et est pris de convulsions. Son père appelle les pompiers qui le conduisent aux urgences. Après une ponction lombaire, le diagnostic tombe. "On a dit à mes parents que mon pronostic vital était engagé et forcément, ça leur a fait peur. Mais les médecins ont dit qu'il existait des traitements et qu'au pire du pire, on pourrait aller jusqu'à l'amputation", explique Théo. Les parents de Théo sont dévastés. Sa mère cherche conseil auprès d'une psychologue clinicienne pour appréhender au mieux la situation dans laquelle la famille allait se trouver. Sa réponse sera fondamentale : "Cette psychologue leur a juste dit qu'il fallait m'aimer et qu'il ne fallait pas en rajouter des tonnes et des tonnes. La preuve la plus concrète, c'est que je n'ai jamais vu pleurer mes parents à l'hôpital", assure Théo. "On a appris à se battre sans s'en prendre à la vie", résume le jeune homme de 21 ans. Si par un coup de baguette magique, un sorcier avait le pouvoir de lui rendre ses quatre membres, Théo n'en voudrait pas. "Aujourd'hui, j'ai ce corps-là, il m'a permis de réfléchir autrement sur la vie. Et la vie, ce sont des rencontres et c'est uniquement basé sur l'amour. Je ne changerai de vie pour rien au monde."