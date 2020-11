Ce lycée parisien forme les chefs de demain

La filière a rarement été aussi en vogue. Grâce au succès des émissions de cuisine à la télévision, les écoles font le plein. Inaugurée en 1935, l'École Hôtelière Médéric de Paris est gratuite, contrairement à d'autres établissements élitistes à plus de 30 000 euros. Grâce à l'apprentissage, la scolarité y est même rémunérée. Le lycée reçoit 2 000 candidatures chaque année pour 700 places. Il y a des collégiens, lycéens en difficulté qui trouvent leur voie comme Raphaël 16 ans, mais aussi des diplômés, comme Chloé, ingénieure en informatique, qui se réorientent. Ce bac pro, où sont passés plusieurs grands chefs, permet d'apprendre la technique au lycée tout en s'habituant à la pression particulière des vraies cuisines de restaurant. Tous ces diplômés décrochent un emploi dès la sortie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.