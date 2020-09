Centre de détention de Mauzac, la prison des agresseurs sexuels

Des criminels sexuels sont traités avec beaucoup d'humanité dans cette prison pas comme les autres. Au centre de détention de Mauzac, en Dordogne, ces détenus gardent la clef de leur cellule sur eux pendant la journée. Moins violents et moins enclins à s'évader que les autres détenus, ils sont considérés par l'administration pénitentiaire comme des prisonniers-modèles. Mais ce type de détention favorise-t-il leur prise de conscience ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.