Ces Birmans qui tiennent tête à la junte militaire

L'image de sœur Ann agenouillée devant les policiers est l'un des rares témoignages visuels d'une lutte qui a fait des dizaines de morts en Birmanie. Malgré les arrestations, les tirs à balles réelles, les coupures de courant et d'Internet, la contestation ne faiblit pas contre la junte militaire. Le 1er février, elle a arrêté et destitué Aung San Suu Kyi et a pris le pouvoir par la force. Mais qui sont ces Birmans qui risquent leur vie pour obtenir le rétablissement du gouvernement civil de la prix Nobel de la paix ? Nous avons obtenu le témoignage de sœur Ann dont la photo a fait le tour du monde, mais aussi de la pop star Po Po qui a rejoint la rue et d'un jeune expatrié revenu au pays pour défendre la démocratie. Ce dernier a 20 ans. Depuis le coup d'État militaire, il a accepté de se filmer pour nous. Il travaillait comme photographe en Thaïlande et a voulu nous montrer un massacre qui se déroule quasiment à huis clos. Dernièrement, il nous a transmis des images de Rangoon en flamme. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.