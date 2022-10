Ces contribuables acculés qui tentent de marchander pour leurs impôts

La suppression partielle, voire totale, de l'impôt est possible à condition de prouver qu'on est insolvable et de bonne foi. Dans un centre des finances publiques près de Toulouse, sur les 700 demandes de remise gracieuse partielle ou totale déposée cette année, seule 140 ont été acceptées, soit 20 %. En ce moment, ce centre accueille près de 150 visiteurs par jour pour le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation ou de l'impôt sur le revenu. Face aux agents, dont la mission est d'abord de remplir les caisses de l'État, beaucoup de contribuables acculés viennent marchander. En 2022, seuls 20 % des foyers paient encore la taxe d'habitation. Celle-ci sera supprimée en 2023 pour tous les contribuables. Cette année, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 6 %. Pour certains contribuables, la hausse est encore plus forte. Pour payer moins d'impôt, il y a ceux qui négocient, ceux qui envisagent de vendre, mais aussi ceux qui fraudent.