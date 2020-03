Ces femmes qui font bouger l'agriculture

Dans les montagnes du Beaufortain en Savoie, Caroline consacre l'essentiel de son temps à ses 90 chèvres. Cette fille et petite fille d'agriculteur a choisi de reprendre le flambeau familial dans un secteur en crise, qui attire peu. Si la plupart des agricultrices sont issues du milieu, d'autres partent de zéro. C'est le cas d'Adeline, qui a fait ce choix de vie radical pour réaliser son rêve dans le Rhône. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.