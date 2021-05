Ces Français ont cédé à la tentation du Costa Rica

Des Français ont radicalement changé de vie pour s'installer au Costa Rica. Ce paradis vert fait face aux gros enjeux de préservation de son incroyable biodiversité. Ces expatriés sont engagés dans la protection de l'environnement, chacun à leur manière. Ils mènent une vie plus simple, mais elle n'est pas exempte de contraintes. Gérôme et Stéphanie étaient commerçant et infirmière libérale en Picardie. Marie avait 20 ans quand elles ont quitté Paris avec leur mère. Pascal Thomas, lui, était responsable politique, élu de la ville de Troyes. Avant, Pascal Thomas était adjoint au sport à la mairie de Troyes auprès de François Baroin. Une vie politique trépidante, mais éreintante. Sillonner la mangrove est devenue l'une des balades préférées de Pascal. Depuis six ans, il vit sur une côte déserte du Costa Rica à une cinquantaine de mètres de la plage dans une maison ouverte aux quatre vents. Il s'est installé en couple avec Manuel, un Costaricien de 33 ans. Ensemble, ils mènent une vie de Robinson. Une vie en harmonie avec la nature, à mille lieues de celle qu'il menait en France.