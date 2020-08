Ces Français passionnés de bricolage

Il n'y a qu'à se rendre dans un magasin dédié à cette activité pendant le week-end pour s'en rendre compte. Le bricolage est plébiscité par de plus en plus de Français. Chaque année, des hommes et des femmes de tous âges s'y mettent. Certains l'ont fait un peu sur le tas, mais ils ont vite été surpris par ce qu'ils sont capables de faire avec leurs outils. Nous avons suivi certains de ces bricoleurs du dimanche. Christine, 57 ans, suit des cours de bricolage. La famille Pernin, des novices du bricolage, passent tous leurs week-ends dans leur vieux château pour le rénover. Et Léa, jeune styliste, fabrique elle-même les portants pour ses vêtements. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.