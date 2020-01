Ces Français pris dans la spirale infernale du surendettement

Ils sont surendettés et vivent sur un fil, traqués par leurs créanciers. Plus des 160 000 ménages en France vivent cet enfer, que beaucoup ne voient pas venir. Quels recours ont ces personnes étranglées par leurs dettes ? Nous sommes allés à la rencontre de ces Français concernés par ce phénomène. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.