Ces Français que la dure réalité amène à pousser la porte des Restos du Coeur

Ils ne sont pas en général surendettés, vivaient ric-rac avant la crise covid. Des milliers de personnes ont poussé la porte des Restos du Coeur depuis le premier confinement en mars dernier. L'association estime que 15% de ces bénéficiaires ont sombré dans la précarité à cause de la crise covid. Parmi eux, beaucoup de jeunes, comme Dorine, 18 ans, licenciée quelques jours avant le deuxième confinement début novembre, et Célia, étudiante que la faim a poussée à s'inscrire au Resto.